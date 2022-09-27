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Вулиця Жириновського з'явилася в Москві

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 12:22
Вулиця Жириновського з'явилася в Москві
фото: риа новости

На честь померлого російського політика Володимира Жириновського назвали вулицю в Москві.

Джерело: РБК

Деталі: 27 вересня стало офіційно відомо, що в Москві з'явилася вулиця Жириновського.

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Таке ім'я мер Сергій Собянін присвоїв безіменному раніше проїзду на південному заході Москви, уточнюють ЗМІ.

 

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Теми: ЖириновськийРосіявійна
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