Вулиця Жириновського з'явилася в Москві
Вівторок, 27 вересня 2022, 12:22
На честь померлого російського політика Володимира Жириновського назвали вулицю в Москві.
Джерело: РБК
Деталі: 27 вересня стало офіційно відомо, що в Москві з'явилася вулиця Жириновського.
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Таке ім'я мер Сергій Собянін присвоїв безіменному раніше проїзду на південному заході Москви, уточнюють ЗМІ.
Передісторія:
- У Росії сенатори ще 25 березня повідомляли, що Жириновський помер, а потім видаляли повідомлення.
- Влада це заперечувала і називала його "великим молодцем".
- 6 квітня про смерть Жириновського повідомили офіційно.
- Перед смертю Жириновський "палко підтримав" напад Росії на Україну.
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