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Вулиця Жириновського з'явилася в Москві

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 12:22
фото: риа новости

На честь померлого російського політика Володимира Жириновського назвали вулицю в Москві.

Джерело: РБК

Деталі: 27 вересня стало офіційно відомо, що в Москві з'явилася вулиця Жириновського.

Таке ім'я мер Сергій Собянін присвоїв безіменному раніше проїзду на південному заході Москви, уточнюють ЗМІ.

 

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Теми: ЖириновськийРосіявійна
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