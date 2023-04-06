В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" і як військове керівництво ухвалює оперативні рішення.

Джерело: Маляр у Telegram

Деталі: Як зазначає речниця, вона вирішила "трохи привідкрити завісу - що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" і як приймаються оперативні рішення. З того, що дозволили військові.

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Зокрема Маляр вказує, що бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.

При цьому оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7; штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями; керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника

Пряма мова: "Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок.

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Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.

Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" - так і є".

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині – найскладніша, однак ворог не контролює місто. Сили оборони ведуть запеклі бої із загарбниками. Російська сторона вже неодноразово заявляла про "взяття Бахмута", а Генштаб ЗСУ це спростовував. 6 квітня очільник ПВК "Вагнер", чиї вояки (здебільшого російські "зеки") складають основну штурмову силу загарбників, Євген Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута.

Детальніше про ситуацію на східному фронті і в Бахмуті зокрема дивіться влог "Української правди"