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Данілов: Росія не зняла з порядку денного ліквідацію Зеленського

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 квітня 2023, 16:42
Данілов: Росія не зняла з порядку денного ліквідацію Зеленського
Олексій Данілов, фото: Getty Images

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія не відмовилась від свого "завдання" ліквідувати президента Володимира Зеленського, як фізично, так і політично.

Джерело: інтерв′ю Данілова "Укрінформу"

Пряма мова Данілова: "Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного".

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Деталі: За його словами, раніше у росіян не вийшло фізично ліквідувати Зеленського, тому зараз вони намагаються політично знищити главу держави.

"Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО також сказав, що наприкінці лютого – на початку березня 2022 року "був гарячий період" щодо спроб фізично усунути Зеленського. "Зараз ми цього не спостерігаємо, але загроза для президента існує завжди. Тому відповідні інституції все це відпрацьовують у відповідний спосіб", - сказав Данілов.

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Теми: ДаніловЗеленськийвійнаРосія
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