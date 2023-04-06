"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

"Русский добровольческий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що знову "виконав бойові завдання" у Брянській області.

Джерело: телеграм-канал РДК, "Медуза", РБК із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: 6 квітня губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що співробітники прикордонного управління ФСБ запобігли спробі проникнення на територію Росії "української ДРГ у кількості 20 осіб". За його словами, це сталося в районі села Случовськ, яке розташоване приблизно за 1,5 км від кордону з Чернігівською областю України.

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Глава області стверджував, що збройні сили Росії спільно з прикордонними військами завдали "противнику вогневої поразки".

Міноборони РФ підтвердило слова Богомаза.

Трохи пізніше в Telegram з'явилася заява "Русского добровольческого корпуса" про те, що сказане Богомазом – брехня. РДК повідомляє, що "знову відвідав" Брянську область, де бійцям вдалося виконати "бойові завдання", поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм свої листівки та "попросити сховатися на час бойових дій".

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Як доказ корпус опублікував відео, на якому його бійці справді спілкуються з жителями села Случовськ і ведуть там бойові дії.

"Русский добровольческий корпус" проводит новую спецоперацию в Брянской области pic.twitter.com/ygKoXKGOBe — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 6, 2023

Нагадаємо: На початку березня якась диверсійно-розвідувальна група влаштувала в Брянській області цілий переполох. Російські пропагандисти звинуватили в цьому Україну, однак ситуацію роз'яснив "Русский добровольческий корпус". Він заявив, що операція - його рук справа, і вона була узгоджена з українською владою.

За словами РДК, мета операції - показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.