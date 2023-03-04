"Русский добровольческий корпус" узгодив з Україною операцію в Брянській області – лідер руху

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Нікітін заявив, що влада України знала про операцію РДК в Брянській області.

Джерело: Нікітін в інтерв'ю Financial Times

Деталі: Повідомляється, нібито операція РДК "була узгоджена з українською владою, інакше вона просто не могла б пройти".

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Пряма мова Нікітіна: "Як ви собі уявляєте, щоб я пройшов там вночі в темряві? Є заміновані мости (згідно з їхніми заявами раніше, вони заходили з території України - ред.), є камери, безпілотники з тепловізорами, є приховані спостережні пункти. Якби я ні з ким (у Збройних силах України - FT) це не погодив...

Я думаю, нас було б просто знищено".

Більше деталей: Він також розповів, що в операції брали участь близько 45 осіб, багато з них - члени партизанської підпільної мережі на території Росії.

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Він також повідомив, що в одному з сіл дійсно сталася перестрілка, але, за його словами, йому нічого не відомо про жертви серед мирного населення.

Пряма мова Нікітіна: "Вони (влада РФ - ред.) відчули, наскільки вони беззахисні. Ми бігали і працювали в прикордонній зоні, яка має бути під найсуворішою охороною...

Головне було нагадати росіянам... Ви можете і повинні братися за зброю. Ми підтримаємо всіх, хто хоче усунути цих кремлівських узурпаторів від влади".

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