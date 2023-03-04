"Русский добровольческий корпус" узгодив з Україною операцію в Брянській області – лідер руху
Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Нікітін заявив, що влада України знала про операцію РДК в Брянській області.
Джерело: Нікітін в інтерв'ю Financial Times
Деталі: Повідомляється, нібито операція РДК "була узгоджена з українською владою, інакше вона просто не могла б пройти".
Пряма мова Нікітіна: "Як ви собі уявляєте, щоб я пройшов там вночі в темряві? Є заміновані мости (згідно з їхніми заявами раніше, вони заходили з території України - ред.), є камери, безпілотники з тепловізорами, є приховані спостережні пункти. Якби я ні з ким (у Збройних силах України - FT) це не погодив...
Я думаю, нас було б просто знищено".
Більше деталей: Він також розповів, що в операції брали участь близько 45 осіб, багато з них - члени партизанської підпільної мережі на території Росії.
Він також повідомив, що в одному з сіл дійсно сталася перестрілка, але, за його словами, йому нічого не відомо про жертви серед мирного населення.
Пряма мова Нікітіна: "Вони (влада РФ - ред.) відчули, наскільки вони беззахисні. Ми бігали і працювали в прикордонній зоні, яка має бути під найсуворішою охороною...
Головне було нагадати росіянам... Ви можете і повинні братися за зброю. Ми підтримаємо всіх, хто хоче усунути цих кремлівських узурпаторів від влади".
Передісторія:
- Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
- Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
- Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
- Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.