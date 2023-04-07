В ОП кажуть, що злиті в мережу матеріали про український контрнаступ – підробка РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякає, що матеріали про підготовку українського контрнаступу, які з'явилися в мережі як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною російською розвідкою.

Джерело: Подоляк у Твіттері, Telegram

Пряма мова: "З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів це фотошоп та "віртуальні псевдозливи".

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Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро".

Деталі: За словами Подоляка, опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також містять великий обсяг фіктивної інформації.

При цьому радник голови ОП зазначає: безперечно, будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу.

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Водноча, якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання.

Натомість публікація нині – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії, наголосив Подоляк.

Що передувало: У Twitter і Telegram з'явилися "засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом".

Видання New York Times написало, що наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у соцмережах.

Військові аналітики заявили NYT, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені – у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.