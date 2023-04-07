В ОП кажуть, що злиті в мережу матеріали про український контрнаступ – підробка РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякає, що матеріали про підготовку українського контрнаступу, які з'явилися в мережі як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною російською розвідкою.

Джерело: Подоляк у Твіттері, Telegram

Пряма мова: "З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів це фотошоп та "віртуальні псевдозливи".

Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро".

Деталі: За словами Подоляка, опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також містять великий обсяг фіктивної інформації.

При цьому радник голови ОП зазначає: безперечно, будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу.

Водноча, якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання.

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Натомість публікація нині – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії, наголосив Подоляк.

Що передувало: У Twitter і Telegram з'явилися "засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом".

Видання New York Times написало, що наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у соцмережах.

Військові аналітики заявили NYT, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені – у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.