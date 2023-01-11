Від "Київ за три дні" до загальної мобілізації і тотальної війни. Обговорюємо повномасштабну війну з РФ у 2022 році
Починаючи з 24 квітня 2022 року автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк та заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький у щотижневому форматі обговорюють останні новини повномасштабної війни з Росією.
В цьому епізоді подкасту Федір та Євген обговорюють війну, яка почалась у 2014 році і перейшла у стадію повномасштабної 24 лютого 2022 року.
Про що говоримо?
- Як від планів захоплення України за 3 дні Росія перейшла до масової мобілізації та підготовки до затяжної війни.
- Як ЗСУ змогли зупинити російську армію під Києвом та не дали дійти Одеси, а потім перейшли в контрнаступ та звільнити Харківщину та Херсон.
- Як західні партнери від "Стінгерів" та NLAW’ів перейшли до надання "Хаймарсів", "Патріотів" та "Леопардів".
- Та як за цей не повний рік змінились українська та російська армії.
Подкаст "Кляті питання"
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