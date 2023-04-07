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Уряд погодив призначення нового голови Київської ОВА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 квітня 2023, 15:08
Уряд погодив призначення нового голови Київської ОВА
Фото: Руслан Кравченко, Радіо Свобода

Кабінет міністрів 7 квітня підтримав призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Уряд підтримав проект указу президента про призначення Руслана Кравченка новим головою Київської ОВА.

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Що передувало: У січні президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської, Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Довідково: Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури з 2021 року. Працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім – брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).

Кравченко був прокурором у справі, де Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

ВІДЕО ДНЯ

Під час співбесіди на посаду керівника НАБУ до Кравченка були питання щодо нерухомості, заощаджень та політичного бекграунду його родичів.

Детальніше: Суддя Майдану та вигідні інвестиції: другий день співбесід на директора НАБУ

Теми: Кабінет міністрівКиївська область
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