В Онуфрія і ще понад 20 священників УПЦ МП знайшли російські паспорти

Митрополит УПЦ МП Онуфрій (в миру Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: Згідно з витягом з системи "Роспаспорт", 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт. За рік, 23 червня 2003 року, він отримує ще й закордонний паспорт громадянина РФ. І він у нього не перший. У 1998 році священику в Москві вже видавали закордонний паспорт. А це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж з 2002 року.

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Онуфрій

Архієрей УПЦ МП та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон), виявляється, також має російське громадянство. Російський паспорт він отримав вже у 2019 році в Москві. А у 2020 році отримав цілих два закордонних паспорти громадянина Росії.

"Українська правда" з'ясувала також, що в січні 2023 року, майже через рік після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.

Гедеон

У грудні 2022 року російський паспорт отримав також колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов). Після окупації Ізюма Єлисей продовжив молитись за патріарха Кирила та почав працювати на окупаційну владу. Зокрема, приймав у себе в храмі представників окупаційної адміністрації Харківської області.

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Після деокупації Ізюма Іванов втік до Бєлгорода, де і отримав російський паспорт.

Єлисей

Наразі у редакції УП є підтверджена інформація про наявність понад 20 російських паспортів у священнослужителів УПЦ МП. Найближчим часом "Українська правда" опублікує ці дані на своєму сайті.

Зараз редакція наводить лише деякі з прізвищ священників УПЦ МП, які мають російське громадянство:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Дізнайся більше "Гражданін" Онуфрій. Українська правда публікує російські паспорти священнослужителів УПЦ