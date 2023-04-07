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Деокупація Криму безальтернативна для всього світу – Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 21:28
Деокупація Криму безальтернативна для всього світу – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Деокупація Криму від російських загарбників є безальтернативною, переконаний президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу, "Укрінформ"

Пряма мова: "На землі Криму під російським триколором зараз панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога, перемога над цим злом. 

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Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу. І я впевнений у цьому.

Так само, як ми поважаємо територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки, ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави усієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, від північних міст до Севастополя і Керчі. 

Увесь наш схід, південь, кожна наша громада, кожна наша людина однаково заслуговують жити і жити вільно".

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Деталі: Зеленський заявив, що коли Україна повернеться у Крим, тоді світові повернеться спокій, бо, за його словами, агресор програє.

"Усе інше може тільки розпалити жагу Росії воювати. Хай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло, руїни", – сказав президент.

Цьому передувало:

Теми: ЗеленськийКримдеокупація
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