Росія проведе достроковий випуск із військових вузів через втрати в Україні – Генштаб

У Генштабі ЗСУ заявили, що в Росії для поповнення втрат у війні проти України планують провести достроковий випуск із вищих військових навчальних закладів у низці міст.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Дослівно: "Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом збройних сил РФ прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську.

При цьому випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил РФ, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків".

Що передувало: Про те, що Росія планує достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів через війну проти України, Генштаб ЗСУ заявляв також навесні 2022 року та в листопаді.