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Росія планує чергову хвилю мобілізації на січень-лютий – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 30 листопада 2022, 18:22
Росія планує чергову хвилю мобілізації на січень-лютий – Генштаб ЗСУ
Мобілізація в Росії, фото РИА Новости

За даними української військової розвідки, вже в січні наступного року Росія почне нову хвилю мобілізації військовозобов'язаних, а також достроково випустить курсантів вищих військових навчальних закладів через вагомі втрати армії на фронті. 

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ за 30 листопада 

Дослівно: "З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації.

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Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року".

Деталі: Тим часом у місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. 

Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.

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Цьому передувало: 24 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що військово-політичне керівництво РФ розповсюджує серед військовослужбовців документ "Висновки війни з НАТО в Україні", де йдеться про необхідність залучення 5 млн російських військових для перемоги у війні.

Луганські колаборанти вже просять росіян знизити темпи мобілізації, бо більшість шахтарів і так на фронті.

Теми: РосіявійнамобілізаціяГенштаб
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