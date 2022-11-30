Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія планує чергову хвилю мобілізації на січень-лютий – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 30 листопада 2022, 19:22
Мобілізація в Росії, фото РИА Новости

За даними української військової розвідки, вже в січні наступного року Росія почне нову хвилю мобілізації військовозобов'язаних, а також достроково випустить курсантів вищих військових навчальних закладів через вагомі втрати армії на фронті. 

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ за 30 листопада 

Дослівно: "З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації.

Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року".

Деталі: Тим часом у місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. 

Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.

Цьому передувало: 24 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що військово-політичне керівництво РФ розповсюджує серед військовослужбовців документ "Висновки війни з НАТО в Україні", де йдеться про необхідність залучення 5 млн російських військових для перемоги у війні.

ВІДЕО ДНЯ

Луганські колаборанти вже просять росіян знизити темпи мобілізації, бо більшість шахтарів і так на фронті.

Теми: РосіявійнамобілізаціяГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

НАБУ і САП взялися за махінації з житлом екснардепа ОПЗЖ

Киянам пояснили, чому частіше стаються аварії в електромережах

Росіяни виводять підрозділи з деяких населених пунктів Запорізької області – Генштаб ЗСУ

Кличко не виключає, що у разі обстрілів кияни залишаться без тепла до весни

Два українські посольства отримали погрози в день, коли стався інцидент в Іспанії – Кулеба

фото, відеоСБУ вручила підозру священнику з Лаври, який молився за "русскій мір"

Усі новини...
Росія
Італія намагається зберегти нафтопереробний завод "Лукойл", можлива пряма підтримка
РФ не припинить ракетні удари по Україні, а бойові дії з настанням зими не зупиняться – Білий дім
Ключові країни ЄС виступають за зниження ліміту ціни на нафту з Росії до $60 – ЗМІ
Останні новини
21:29
Кирил назвав Донбас "передньою лінією оборони русского міра"
21:14
Понад половину мешканців Херсона знову зі світлом
21:00
Байден і Макрон засудили війну РФ, обіцяють Україні більше ППО й допомогу з енергетикою
20:52
Мешканці Керчі занепокоєні звуками пострілів – ЗМІ
20:46
Парламент Молдови продовжив надзвичайний стан через війну в Україні ще на 60 днів
20:44
фото, відеоВ окупованому Маріуполі – довжелезні черги за електрообігрівачами
20:42
Кулеба розказав, що було в листах з погрозами, надісланих українським посольствам
20:41
У п’ятницю в Києві – екстрені відключення світла, обсяги близькі до планових
20:36
Після паузи на вихідних противник збільшив польоти тактичної авіації - Повітряні сили
20:27
Парламент Чехії остаточно схвалив навчання українських військових у країні
Усі новини...