Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно у ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.

Джерело: Bellingcat

Деталі: Розслідувачі прослідкували шлях поширення мережею секретних документів.

Так, вперше про існування документів повідомила газета New York Times після того, як 5 квітня низка російських Telegram-каналів поширила п'ять фотографій, що стосуються вторгнення в Україну, принаймні одна з яких, як з'ясували в Bellingcat, була грубо відредагована.

Ці документи були датовані початком березня, приблизно в той самий час, коли вони були вперше розміщені в мережі на популярній серед геймерів платформі обміну повідомленнями, Discord.

Однак Bellingcat має докази того, що деякі документи, датовані січнем, могли бути розміщені в Інтернеті ще раніше, хоча точно невідомо, коли саме. Bellingcat також поспілкувалася з трьома членами спільноти Discord, де були розміщені зображення, які стверджують, що за останні місяці на інших, уже видалених, серверах Discord було розміщено набагато більше документів.

Канали Discord, на яких були розміщені документи, датовані березнем, були присвячені комп'ютерній грі Minecraft і фандому філіппінської YouTube-зірки. Потім вони поширилися на інші сайти, такі як іміджборд 4Chan, а в останні дні з'явилися в Telegram, Twitter, а потім і в найбільших медіа-видавцях по всьому світу.

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Жоден з документів, які бачили представники Bellingcat, не був відсканований, а скоріше сфотографований. При цьому розслідувачі відзначили, що принаймні деякі з документів були сфотографовані в одному місці.

5 квітня документи почали поширюватися через проросійські телеграм-канали, причому перша версія, знайдена Bellingcat, з'явилася в телеграм-каналі "Donbass Devushka" о 21:29 за українським часом. Цей допис містив чотири зображення, а невдовзі після нього з'явився ще один допис із ще одним зображенням.

Всього за кілька годин до цього користувач 4chan розмістив перше з восьми повідомлень у гілці "Політично некоректні" (/pol/), до трьох з яких були прикріплені зображення на перший погляд схожих, але здебільшого різних документів.

Між повідомленнями в Telegram і 4chan була лише одна спільна картинка: карта, яка показувала низку статистичних даних, у тому числі загальну кількість загиблих у бою військових з російського та українського боку за весь час війни. Однак цифри в цих двох джерелах відрізнялися: перше джерело (4chan) показувало більше російських втрат, ніж українських, а друге джерело (Donbass Devushka) - навпаки. Саме друге джерело, яке завищувало українські втрати, містить ознаки грубої маніпуляції зображенням, встановили розслідувачі.

4 березня, більш ніж за місяць до повідомлень у Telegram та 4chan, на сервері Discord під назвою "Карта Землі Minecraft" один з користувачів прикріпив до повідомлення 10 документів про Україну, деякі з яких мали гриф "Цілком таємно". Усі сім документів з дописів у 4chan і Telegram, включно з картою з нижчими цифрами жертв з українського боку, були присутні в цьому дописі, а також ще три документи, які на той час не були опубліковані в жодному з дописів у Telegram, Twitter чи 4chan.

Скріншот допису на сервері, присвяченому Minecraft. Зображення пікселізовано Bellingcat

Користувач, який поділився цими документами, пізніше стверджував у Твіттері, що знайшов їх на сервері Discord під назвою WowMao.

1 і 2 березня користувач WowMao розмістив на сервері понад 30 документів, багато з яких мають гриф "Цілком таємно", що передувало публікації на сервері Minecraft. Цей же користувач також розмістив на цьому сервері десятки інших документів про Україну, перш ніж вони були видалені 7 квітня.

Однак сервер WowMao все ще може не бути першоджерелом цих документів, пишуть розслідувачі.

Bellingcat поспілкувалася з членами окремої спільноти Discord, які стверджували, що інші зображення були розміщені раніше на іншому, вже видаленому сервері, який часто називають "Thug Shaker Central", але який також мав кілька інших назв у різний час. Файли зображень, показані Bellingcat, містили детальний опис ще одного документа в тому ж стилі і форматі, що й ті, що були розміщені на сервері WowMao, який був датований 13 січня. Зміст цих документів, окрім дати і грифу секретності, був розмитий.

Сервер Thug Shaker Central спочатку був названий на честь свого засновника, розповів Bellingcat один з учасників сервера під ніком "Vakhi". Потім обов'язки адміністратора сервера переходили від одного користувача до іншого, перш ніж новий учасник взяв на себе відповідальність, і сервер пережив одну з багатьох змін назви. Vakhi не захотів назвати ім'я цієї людини, але сказав, що вона була першоджерелом витоку документів. За словами Vakhi та двох інших користувачів, які розмовляли з Bellingcat, але відмовилися назвати свої імена, файли, що потрапили на WowMao, - це лише "верхівка айсберга" порівняно з кількістю документів, розміщених на Thug Shaker Central.

Від цього сервера не залишилося жодних слідів, окрім свідчень цих користувачів і розрізнених згадок про його існування на 4chan. Тому Bellingcat не може самостійно перевірити всю інформацію, якою поділилися ці користувачі, в тому числі про вищезгаданий січневий документ, а також те, чи була людина, описана як джерело витоку, справді першоджерелом.

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