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Проти ЗСУ на Бахмутському напрямку воює понад 25 тисяч росіян – Череватий

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 13:00
Проти ЗСУ на Бахмутському напрямку воює понад 25 тисяч росіян – Череватий
Російські окупанти. Фото "РИА Новости"

На Бахмутському напрямку проти українських сил воює 25,6 тисячі російських окупантів, також ворог залучив до боїв десятки танків та 450 бронемашин.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі РБК-Україна

Пряма мова Череватого: "На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини".

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Деталі: При цьому він додав, що втрати росіян в районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня.

Передісторія: 

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Теми: Бахмутвійна
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