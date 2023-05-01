Окупати підготували план своєї евакуації з Запорізької області – Спротив

Російські загарбники готуються до можливої майбутньої евакуації з тимчасово окупованої Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "За даними підпілля, в тимчасово окупованих районах Запорізької області окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей".

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Деталі: Також у ЦНС мають інформацію, що окупанти поширюють вказівки щодо знищення документів та техніки.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що топменеджери філіалів російських компаній в тимчасово окупованому Криму отримали вказівку готуватись до евакуації.

Також окупаційна влада півострова наказала районним "владам" готувати укриття на випадок виникнення "загроз". Зокрема, відповідні роботи проводили в Алупці.