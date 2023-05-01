Окупати підготували план своєї евакуації з Запорізької області – Спротив

Російські загарбники готуються до можливої майбутньої евакуації з тимчасово окупованої Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "За даними підпілля, в тимчасово окупованих районах Запорізької області окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей".

Деталі: Також у ЦНС мають інформацію, що окупанти поширюють вказівки щодо знищення документів та техніки.

Передісторія: