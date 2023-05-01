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Окупати підготували план своєї евакуації з Запорізької області – Спротив

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 13:42
Окупати підготували план своєї евакуації з Запорізької області – Спротив
Тимчасово окупована територія Запорізької області. Скриншот з deepstatemap.live

Російські загарбники готуються до можливої майбутньої евакуації з тимчасово окупованої Запорізької області.  

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "За даними підпілля, в тимчасово окупованих районах Запорізької області окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей". 

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Деталі: Також у ЦНС мають інформацію, що окупанти поширюють вказівки щодо знищення документів та техніки.

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Теми: Запорізька областьвійнаокупація
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