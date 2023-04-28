Окупанти Криму уже дають вказівку топменеджерам готуватись до евакуації – Спротив
П'ятниця, 28 квітня 2023, 13:42
Топменеджери філіалів російських компаній в тимчасово окупованому Криму отримали вказівку готуватись до евакуації.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно Спротив: "Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримало вказівку готуватися до евакуації".
Деталі: Таку інформацію вже отримали державні банки та Кримська залізниця.
У ЦНС вважають, що це свідчить про комплексні заходи з підготовки.
Адже за вказівкою, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини.
Поки що окупанти говорять про оплачувану відпустку.
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Передісторія:
- Раніше окупаційна влада півострова дала вказівку районним "владам" готувати укриття на випадок виникнення "загроз". Зокрема, відповідні роботи проводили в Алупці.