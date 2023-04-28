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Окупанти Криму уже дають вказівку топменеджерам готуватись до евакуації – Спротив

Ірина БалачукП'ятниця, 28 квітня 2023, 13:42
Окупанти Криму уже дають вказівку топменеджерам готуватись до евакуації – Спротив
Фото з Telegram "Крымская железная дорога"

Топменеджери філіалів російських компаній в тимчасово окупованому Криму отримали вказівку готуватись до евакуації.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримало вказівку готуватися до евакуації".

Деталі: Таку інформацію вже отримали державні банки та Кримська залізниця.

У ЦНС вважають, що це свідчить про комплексні заходи з підготовки.

Адже за вказівкою, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини.

Поки що окупанти говорять про оплачувану відпустку.

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Теми: Кримокупаціяевакуація
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