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Окупанти у Криму облаштовують укриття на випадок "загроз" – Спротив

Ірина БалачукСереда, 26 квітня 2023, 20:08
Окупанти у Криму облаштовують укриття на випадок загроз – Спротив
Скриншот з google.maps

У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок "загроз".

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Зокрема, за даними Спротиву, відповідні роботи проводили в Алупці.

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Також з мешканцями окремих будинків проводили "роз’яснювальну роботу" щодо дій на випадок "екстреної ситуації", а також говорили про виявлення у небі безпілотників.

У ЦНС вважають, що це все свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу. Відповідно через це зростають панічні настрої на півострові.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що у Криму загарбники посилюють заходи щодо виявлення членів українського підпілля. Зокрема окупанти проводять обшуки квартир в тих, кого вони підозрюють у "нелояльності".  
  • 24 квітня російська окупаційна влада повідомила, що на Чорноморський флот РФ у Криму було здійснено атаку трьома безекіпажними швидкохідними катерами.
  • Видання морського флоту Великобританії Naval News повідомляло, що вхід у бухту в тимчасово окупованому Севастополі, куди змогли прорватися надводні безпілотники, захищений низкою фізичних бар’єрів і перебуває під наглядом катерів, вертольотів і бойових дельфінів.

Теми: Кримокупація
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