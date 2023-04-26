Окупанти у Криму облаштовують укриття на випадок "загроз" – Спротив
Середа, 26 квітня 2023, 20:08
У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок "загроз".
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Зокрема, за даними Спротиву, відповідні роботи проводили в Алупці.
Також з мешканцями окремих будинків проводили "роз’яснювальну роботу" щодо дій на випадок "екстреної ситуації", а також говорили про виявлення у небі безпілотників.
У ЦНС вважають, що це все свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу. Відповідно через це зростають панічні настрої на півострові.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Криму загарбники посилюють заходи щодо виявлення членів українського підпілля. Зокрема окупанти проводять обшуки квартир в тих, кого вони підозрюють у "нелояльності".
- 24 квітня російська окупаційна влада повідомила, що на Чорноморський флот РФ у Криму було здійснено атаку трьома безекіпажними швидкохідними катерами.
- Видання морського флоту Великобританії Naval News повідомляло, що вхід у бухту в тимчасово окупованому Севастополі, куди змогли прорватися надводні безпілотники, захищений низкою фізичних бар’єрів і перебуває під наглядом катерів, вертольотів і бойових дельфінів.
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