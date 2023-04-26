Окупанти у Криму облаштовують укриття на випадок "загроз" – Спротив

У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок "загроз".

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Зокрема, за даними Спротиву, відповідні роботи проводили в Алупці.

Також з мешканцями окремих будинків проводили "роз’яснювальну роботу" щодо дій на випадок "екстреної ситуації", а також говорили про виявлення у небі безпілотників.

У ЦНС вважають, що це все свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу. Відповідно через це зростають панічні настрої на півострові.

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