Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти у Криму облаштовують укриття на випадок "загроз" – Спротив

Ірина БалачукСереда, 26 квітня 2023, 20:08
Окупанти у Криму облаштовують укриття на випадок загроз – Спротив
Скриншот з google.maps

У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок "загроз".

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Зокрема, за даними Спротиву, відповідні роботи проводили в Алупці.

Також з мешканцями окремих будинків проводили "роз’яснювальну роботу" щодо дій на випадок "екстреної ситуації", а також говорили про виявлення у небі безпілотників.

У ЦНС вважають, що це все свідчить про підготовку ворога до ймовірного контрнаступу. Відповідно через це зростають панічні настрої на півострові.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що у Криму загарбники посилюють заходи щодо виявлення членів українського підпілля. Зокрема окупанти проводять обшуки квартир в тих, кого вони підозрюють у "нелояльності".  
  • 24 квітня російська окупаційна влада повідомила, що на Чорноморський флот РФ у Криму було здійснено атаку трьома безекіпажними швидкохідними катерами.
  • Видання морського флоту Великобританії Naval News повідомляло, що вхід у бухту в тимчасово окупованому Севастополі, куди змогли прорватися надводні безпілотники, захищений низкою фізичних бар’єрів і перебуває під наглядом катерів, вертольотів і бойових дельфінів.

    ВІДЕО ДНЯ

Теми: Кримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
Крим
"Приклад репресій проти корінного народу": Зеленський відреагував на затримання активіста в Криму
Україна готує план першочергових дій в деокупованому Криму – Ташева
Зернова угода ні до чого: в ГУР назвали брехливою маніпуляцією звинувачення Росії
Останні новини
22:18
Поведінка ворога та снаряди: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
Усі новини...
Реклама: