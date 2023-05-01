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Верещук дала протилежні порадам Лубінця рекомендації щодо паспортів РФ

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 14:38
Верещук дала протилежні порадам Лубінця рекомендації щодо паспортів РФ
Паспорт РФ. Фото ТАСС

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати російських паспортів і ніяк не співпрацювати з ворогом.

Джерело: Верещук у Telegram

Деталі: Міністр нагадала, що минулого тижня росіяни прийняли свій черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях.

За словами Верещук, окупанти хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій. Але вона переконана, що, по-перше, перетворити українців на росіян неможливо навіть з допомогою примусової паспортизації, а по-друге, окупанти довго в Україні не затримаються.

Пряма мова Верещук: "Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими:

  • російські паспорти не брати;
  • з окупантами не співпрацювати;
  • за можливості виїхати;
  • чекати ЗСУ".  

Деталі: Міністр також додала, що 1 травня Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду територію.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російський диктатор Володимир Путін 27 квітня підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити, або будь-яким способом залишити окуповану територію.

Теми: Росіяокупаціяпаспорт
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