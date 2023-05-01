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Верещук дала протилежні порадам Лубінця рекомендації щодо паспортів РФ

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 14:38
Верещук дала протилежні порадам Лубінця рекомендації щодо паспортів РФ
Паспорт РФ. Фото ТАСС

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати російських паспортів і ніяк не співпрацювати з ворогом.

Джерело: Верещук у Telegram

Деталі: Міністр нагадала, що минулого тижня росіяни прийняли свій черговий указ, спрямований на подальше обмеження прав українців на тимчасово окупованих територіях.

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За словами Верещук, окупанти хочуть, щоб українці або стали росіянами, або виїхали з тимчасово окупованих територій. Але вона переконана, що, по-перше, перетворити українців на росіян неможливо навіть з допомогою примусової паспортизації, а по-друге, окупанти довго в Україні не затримаються.

Пряма мова Верещук: "Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються тими самими:

  • російські паспорти не брати;
  • з окупантами не співпрацювати;
  • за можливості виїхати;
  • чекати ЗСУ".  

Деталі: Міністр також додала, що 1 травня Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну уряду територію.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російський диктатор Володимир Путін 27 квітня підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити, або будь-яким способом залишити окуповану територію.

Теми: Росіяокупаціяпаспорт
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