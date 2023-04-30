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Омбудсмен радить українцям в окупації брати російські паспорти: Це питання виживання

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 22:41
Омбудсмен радить українцям в окупації брати російські паспорти: Це питання виживання
Дмитро Лубінець, фото з Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець радить українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити, або будь-яким способом залишити окуповану територію.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Деталі: Омбудсмен висловив думку, що указ президента РФ Володимира Путіна, який дозволяє депортувати з окупованих територій українців, які не взяли паспорти РФ, "направлений не на депортацію українців", а на узаконення примусової паспортизації.

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Пряма мова: "Насправді я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких РФ буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України…

Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя.

Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території".

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Більше деталей: Лубінець наголосив, що Україна не визнає російський паспорт "як елемент скоєння злочину нашими громадянами".

"У нас лунали такі заяви, що будь-хто, хто взяв російський паспорт на тимчасово окупованій території, ми повинні до нього застосувати якісь важелі впливу, можливо, навіть кримінального характеру. Я категорично проти цього. Наші громадяни це роблять задля того, щоб вижити. Інша справа, хто бере в цьому участь безпосередньо, організовує цей процес", - сказав він.

Що передувало: Російський диктатор Володимир Путін 27 квітня підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації.

Теми: омбудсменпаспортокупаціяРосія
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