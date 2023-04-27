Путін дозволив депортувати з окупованих територій українців без паспортів РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на указ, оприлюднений на порталі правової інформації РФ

Деталі: Указ Путіна передбачає, що громадяни України або власники "паспортів" маріонеткових "ДНР", "ЛНР" мають або стати громадянами Росії, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто оберуть другий варіант, із 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями і, відповідно, можуть бути депортовані.

Окремий пункт указу стосується депортації тих, хто нібито створює загрозу національній безпеці Росії.

Жителів ТОТ, які виступають за "насильницьку зміну основ конституційного ладу" в Росії (а отже, й на захоплених нею територіях), фінансують "терористичну та екстремістську діяльність" або беруть участь у "несанкціонованих" акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм в'їзд до РФ.

Нагадаємо: 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації дітей з тимчасово окупованих територій України в росію щонайменше з лютого 2022 року.

27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.