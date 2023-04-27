Путін дозволив депортувати з окупованих територій українців без паспортів РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на указ, оприлюднений на порталі правової інформації РФ

Деталі: Указ Путіна передбачає, що громадяни України або власники "паспортів" маріонеткових "ДНР", "ЛНР" мають або стати громадянами Росії, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто оберуть другий варіант, із 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями і, відповідно, можуть бути депортовані.

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Окремий пункт указу стосується депортації тих, хто нібито створює загрозу національній безпеці Росії.

Жителів ТОТ, які виступають за "насильницьку зміну основ конституційного ладу" в Росії (а отже, й на захоплених нею територіях), фінансують "терористичну та екстремістську діяльність" або беруть участь у "несанкціонованих" акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм в'їзд до РФ.

Нагадаємо: 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації дітей з тимчасово окупованих територій України в росію щонайменше з лютого 2022 року.

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27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.