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Підрив колії у Брянській області РФ: зійшли 9 вагонів, поїзди не зможуть курсувати до ранку

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 15:12
Підрив колії у Брянській області РФ: зійшли 9 вагонів, поїзди не зможуть курсувати до ранку
Російське місто Унеча, поблизу якого підірвали колії. Скриншот з google.maps

Два локомотиви і 7 вагонів поїзда, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок унаслідок підриву залізничних колій у Брянській області РФ – потяги на цій ділянці не зможуть курсувати до ранку 2 травня.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Пряма мова губернатора: "Унаслідок події з рейок зійшли два локомотиви і сім вагонів. Решту вагонів вдалося відігнати на безпечну відстань. Постраждалих немає".

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Деталі: Він додав, що пожежу оперативно загасили, на місці продовжують працювати аварійно-відновлювальні бригади РЖД та оперативні служби.

За словами Богомаза, залізничне сполучення на напрямку станції "Унеча" відновлюватимуть до ранку 2 травня.

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Теми: Росіявибухзалізницявійна
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