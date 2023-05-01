Підрив колії у Брянській області РФ: зійшли 9 вагонів, поїзди не зможуть курсувати до ранку

Російське місто Унеча, поблизу якого підірвали колії. Скриншот з google.maps

Два локомотиви і 7 вагонів поїзда, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок унаслідок підриву залізничних колій у Брянській області РФ – потяги на цій ділянці не зможуть курсувати до ранку 2 травня.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Пряма мова губернатора: "Унаслідок події з рейок зійшли два локомотиви і сім вагонів. Решту вагонів вдалося відігнати на безпечну відстань. Постраждалих немає".

Деталі: Він додав, що пожежу оперативно загасили, на місці продовжують працювати аварійно-відновлювальні бригади РЖД та оперативні служби.

За словами Богомаза, залізничне сполучення на напрямку станції "Унеча" відновлюватимуть до ранку 2 травня.

Передісторія:

Вранці 1 травня у Брянській області РФ, що межує з Україною, внаслідок підриву колії з рейок зійшов потяг, який перевозив пальне. Повідомлялося, що потяг із 60 вагонами був завантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами.

Раніше повідомлялося, що на території Росії у Ленінградській області підірвали опору лінії електропередач, на другій опорі виявили вибуховий пристрій. Окупанти поквапилися заявити, що уже ліквідували загрозу.