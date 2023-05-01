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Нічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 травня 2023, 16:37
Нічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків
Фото: ДСНС

У результаті нічної ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області було пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, 9 закладів освіти та 5 магазинів.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. У Вербківській територіальній громаді пошкоджено 40 приватних житлових будинків".

 

Деталі: Повідомляється, що внаслідок обстрілу Павлоградського району було влучання в промислове підприємство - на місці виникла пожежа, яку ліквідували.

 

Що було раніше:

  • У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи. Після вибухів міська влада повідомила, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.
  • Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих через нічну атаку на Павлоград Дніпропетровської області досягла 34 людей, з них 5 дітей.

Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
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