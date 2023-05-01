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Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

Євген КізіловПонеділок, 1 травня 2023, 18:36
Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії
Олексій данілов, фото з його соцмереж

Секретар РНБО Олексій Данілов перелічив 15 причин, які змушують українців вважати, що Росія має зникнути в її сучасному вигляді.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Чому українці вважають, що росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах

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Тому що:

  1. Там, де доля України перетинається з росією, - це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд.
  2. Протягом століть російське утворення реалізовувало продуману і цілеспрямовану політику нищення України - мови, культури, історії.
  3. Ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології "руського миру".
  4. "Остаточне вирішення" українського питання - це не що інше, як національна ідея росії.
  5. Незалежна і вільна Україна - це історичний вирок для росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім.

Мільйони ненароджених українських дітей, ненаписаних книг, непрочитаних віршів. Поламані долі, вкрадене минуле і спроба вкрасти наше майбутнє!

Тому що росія - це:

ВІДЕО ДНЯ
  1. Територія всеосяжного рабства і насильства як норми.
  2. Домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги.
  3. Утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки знаходячись по коліна у своїй або чужій крові.
  4. Те, що не реформується і не лікується.
  5. Рабство як норма, свобода як відхилення.
  6. "Еліта" в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості.
  7. Керманичі з психічними розладами - комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування.
  8. Поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу.
  9. Знищені мови і культури колонізованих народів. Стерта з пам’яті історія про спротив колонізації та зросійщенню.
  10. Колективна відповідальність і вина за злочини путінізма проти України.

Так виглядає справжнє обличчя російського нацизму!"

Теми: РосіяУкраїнаДанілов
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