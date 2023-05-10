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Посли ЄС починають обговорення нових санкцій проти РФ, переговори можуть затягнутися – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 09:46

Країни Європейського союзу проводять у середу перше обговорення пропонованих нових санкцій щодо Росії, які будуть спрямовані проти китайських та іранських компаній і дадуть змогу обмежити експорт до третіх країн за порушення наявних обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Переговори між посланцями ЄС розпочнуться в середу вранці і, за словами одного з дипломатів, будуть запеклими: країни, які виступають за максимально жорсткі санкції, будуть незадоволені тим, що план не заходить досить далеко, а інші побоюватимуться зашкодити своїм міжнародним зв'язкам.

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За словами кількох дипломатів, у зв'язку з широким розкидом думок швидкої угоди не очікується.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок у Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

Вона додала, що ЄС припинить транзит через Росію більшої частини свого експорту, включно з передовими технологіями та деталями для літаків.

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Дипломатичні джерела, знайомі з пропозицією, розробленою Єврокомісією, повідомили, що вона також включає внесення до чорного списку десятків нових компаній, зокрема з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.

Дипломатичне джерело з однієї з країн ЄС, які займають жорстку позицію щодо Росії, було розчароване тим, що пропозиція Комісії не передбачає припинення імпорту російських алмазів або співпраці в галузі ядерної енергетики.

За словами співрозмовника, втрати в торгівлі в рамках нової пропозиції оцінюються в суму до 500 мільйонів євро порівняно з 11 мільярдами євро, які, за словами фон дер Ляєн, були під час попереднього раунду санкцій.

На протилежному кінці дебатів дипломатичне джерело з країни, яка критикує санкції, сказало, що пропозиція націлити санкції на треті країни неминуче викличе гостру дискусію.

За словами джерел, нові санкції будуть спрямовані на те, щоб нафтовим танкерам заборонялося розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з вимкненими GPS-трекерами, що є спробою протистояти порушенню обмежень G7 на торгівлю російською нафтою.

Раніше ЗМІ повідомили, що 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмеження щодо причетних до вивезення культурних цінностей із окупованих територій України.

Теми: ЄСРосіясанкції
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