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Послы ЕС начинают обсуждение новых санкций против РФ, переговоры могут затянуться – СМИ

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 09:46

Страны Евросоюза проводят в среду первое обсуждение предлагаемых новых санкций в отношении России, которые будут направлены против китайских и иранских компаний и позволят ограничить экспорт в третьи страны за нарушение существующих ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Переговоры между посланниками ЕС начнутся в среду утром и, по словам одного из дипломатов, будут жаркими: страны, выступающие за максимально жесткие санкции, будут недовольны тем, что план не заходит достаточно далеко, а другие будут опасаться повредить своим международным связям.

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По словам нескольких дипломатов, в связи с широким разбросом мнений быстрого соглашения не ожидается.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

Она добавила, что ЕС прекратит транзит через Россию большей части своего экспорта, включая передовые технологии детали для самолетов.

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Дипломатические источники, знакомые с предложением, разработанным Еврокомиссией, сообщили, что оно также включает внесение в черный список десятков новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Дипломатический источник из одной из стран ЕС, занимающих жесткую позицию в отношении России, был разочарован тем, что предложение Комиссии не включает прекращение импорта российских алмазов или сотрудничества в области ядерной энергетики.

По словам собеседника, потери в торговле в рамках этого предложения оцениваются в сумму до 500 миллионов евро по сравнению с 11 миллиардами евро, которые, по словам фон дер Ляйен, были получены в ходе предыдущего раунда.

На противоположном конце дебатов дипломатический источник из страны, критикующей санкции, сказал, что предложение нацелить санкции на третьи страны неизбежно вызовет острую дискуссию.

По словам источников, новые санкции будут направлены на то, чтобы нефтяным танкерам запрещалось разгружаться в открытом море или прибывать в порты с выключенными GPS-трекерами, что является попыткой противостоять нарушению ограничений G7 на торговлю российской нефтью.

Ранее СМИ сообщили, что 11-й пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничения в отношении причастных к вывозу культурных ценностей с оккупированных территорий Украины.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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