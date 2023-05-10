Столтенберг: НАТО має подвоїти зусилля для безпеки мільярда своїх громадян

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу необхідно "подвоїти зусилля", аби гарантувати безпеку мільярда людей у країнах блоку через значну кількість загроз, які постійно зростають.

Про це Столтенберг сказав під час виступу у Брюсселі на засіданні військового комітету НАТО, повідомляє "Європейська правда", генсека цитує The Guardian.

У своїй промові Столтенберг перерахував дії Альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну і зауважив, що надалі НАТО має подвоїти своїй зусилля, реагуючи на прийдешні виклики.

"Готуючись до більш небезпечного майбутнього, ми маємо подвоїти наші зусилля щодо забезпечення безпеки мільярда наших громадян та підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах", – сказав генсек НАТО.

Він додав, що у Європі знову йде війна високої інтенсивності, зростає глобальна конкуренція, авторитарні режими кидають виклик цінностям Альянсу, його інтересам та безпеці, множаться й інші загрози – від тероризму до кібератак, від поширення ядерної зброї до зміни клімату.

"Тому ми повинні бути готовими до цієї нової ери стратегічної конкуренції", – попередив генсек НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг відвідав Київ, де висловився на підтримку формули миру Зеленського й запевнив, що Альянс і далі зміцнюватиме українську армію.

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За словами Столтенберга, НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі.

Володимир Зеленський, у свою чергу, повідомив, що Україна очікує на саміті НАТО ухвалення пакета гарантій безпеки на шляху до членства і закликав генсека Альянсу допомогти з постачанням далекобійної зброї та авіації.