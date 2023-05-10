Столтенберг: НАТО має подвоїти зусилля для безпеки мільярда своїх громадян

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу необхідно "подвоїти зусилля", аби гарантувати безпеку мільярда людей у країнах блоку через значну кількість загроз, які постійно зростають.

Про це Столтенберг сказав під час виступу у Брюсселі на засіданні військового комітету НАТО, повідомляє "Європейська правда", генсека цитує The Guardian.

У своїй промові Столтенберг перерахував дії Альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну і зауважив, що надалі НАТО має подвоїти своїй зусилля, реагуючи на прийдешні виклики.

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"Готуючись до більш небезпечного майбутнього, ми маємо подвоїти наші зусилля щодо забезпечення безпеки мільярда наших громадян та підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах", – сказав генсек НАТО.

Він додав, що у Європі знову йде війна високої інтенсивності, зростає глобальна конкуренція, авторитарні режими кидають виклик цінностям Альянсу, його інтересам та безпеці, множаться й інші загрози – від тероризму до кібератак, від поширення ядерної зброї до зміни клімату.

"Тому ми повинні бути готовими до цієї нової ери стратегічної конкуренції", – попередив генсек НАТО.

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Нагадаємо, нещодавно Столтенберг відвідав Київ, де висловився на підтримку формули миру Зеленського й запевнив, що Альянс і далі зміцнюватиме українську армію.

За словами Столтенберга, НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі.

Володимир Зеленський, у свою чергу, повідомив, що Україна очікує на саміті НАТО ухвалення пакета гарантій безпеки на шляху до членства і закликав генсека Альянсу допомогти з постачанням далекобійної зброї та авіації.