Столтенберг: НАТО нужно удвоить усилия для безопасности миллиарда своих граждан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо "удвоить усилия", чтобы гарантировать безопасность миллиарда людей в странах блока из-за значительного количества угроз, которые постоянно растут.

Об этом Столтенберг сказал во время выступления в Брюсселе на заседании военного комитета НАТО, сообщает "Европейская правда", генсека цитирует The Guardian.

В своей речи Столтенберг перечислил действия Альянса в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и отметил, что в дальнейшем НАТО должно удвоить свои усилия, реагируя на грядущие вызовы.

"Готовясь к более опасному будущему, мы должны удвоить наши усилия по обеспечению безопасности миллиарда наших граждан и поддержанию международного порядка, основанного на правилах", – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что в Европе снова идет война высокой интенсивности, растет глобальная конкуренция, авторитарные режимы бросают вызов ценностям Альянса, его интересам и безопасности, множатся и другие угрозы – от терроризма до кибератак, от распространения ядерного оружия до изменения климата.

"Поэтому мы должны быть готовыми к этой новой эре стратегической конкуренции", – предупредил генсек НАТО.

Напомним, недавно Столтенберг посетил Киев, где высказался в поддержку формулы мира Зеленского и заверил, что Альянс и дальше будет укреплять украинскую армию.

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По словам Столтенберга, НАТО готовится обсуждать членство Украины на саммите в Вильнюсе.

Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что Украина ожидает на саммите НАТО принятия пакета гарантий безопасности на пути к членству и призвал генсека Альянса помочь с поставками дальнобойного оружия и авиации.