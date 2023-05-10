У Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області

Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Про це повідомило видання Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Як йдеться у комюніке, опублікованому 9 травня, на своєму засіданні 12 квітня комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не слід.

Комісія додала, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.

У комюніке зазначили, що зміна набуде чинності з дня оголошення, тобто у вівторок 9 травня 2023 року.

Комісія зі стандартизації географічних назв при внесенні змін врахувала, що "місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець (Królewiec)", і що нинішня російська назва є штучною та не пов'язана ні з містом, ні з областю.

"Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, співвідповідального, серед іншого, за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер", – йдеться в заяві комісії.

ВІДЕО ДНЯ

Комісія підкреслила, що географічні назви, окрім ідентифікаційної функції, можуть мати символічну функцію, і що "нинішня російська назва міста є елементом російського символічного простору, нав'язаного також аудиторії за межами країни".

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі", – заявила комісія зі стандартизації географічних назв.

Нагадаємо, торік у Празі для підтримки України використали жартівливий "референдум про приєднання Калінінграда" до Чехії під посольством Росії.

Детальніше про те, як чехи за допомогою мему про Краловець, висміюють абсурдність російської пропаганди і псевдореферендуми на окупованих територіях України читайте у статті 98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда.