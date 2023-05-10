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СБУ ідентифікувала 3 окупантів, які катували людей під час окупації Миколаївщини

Альона Мазуренко Середа, 10 травня 2023, 11:56
СБУ ідентифікувала 3 окупантів, які катували людей під час окупації Миколаївщини

Служба безпеки встановила особи ще трьох зрадників з терористичних угруповань "ДНР", які облаштували катівню на окупованій території Миколаївської області. 

Джерело: Служба безпеки, Офіс генпрокурора

Дослівно: "Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації "ДНР" і двоє його підлеглих.

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Ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників.

Там фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ де після 24 лютого минулого року брали участь у бойових діях на південному фронті".

Деталі: Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили "військовим комендантом" в одному із селищ Баштанського району.

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За його наказом окупанти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури.

Зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ.

Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря.

Прокуратура повідомляє, що під час незаконного утримання цивільних систематично били, при цьому застосовуючи сексуальне насильство: "Погрожували їм розправою, утримували у нелюдських умовах – у холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря, їжі, води та в антисанітарних умовах".

У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі.

Таким чином окупанти намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ найімовірніше заочно повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями ККУ: ч.1 ст.111 (державна зрада); ч.7 ст.111-1 (колабораційній діяльності); ч.2 ст. 28, ч.1 ст.438 (порушенні законів та звичаїв війни).

 
 
 

Теми: Миколаївська областьокупаціявійна
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