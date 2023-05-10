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СБУ идентифицировала 3 оккупантов, которые пытали людей во время оккупации Николаевщины

Алена МазуренкоСреда, 10 мая 2023, 11:56
СБУ идентифицировала 3 оккупантов, которые пытали людей во время оккупации Николаевщины

Служба безопасности установила личности еще трех предателей из террористических группировок "ДНР", которые обустроили застенок на оккупированной территории Николаевской области.

Источник: Служба безопасностиОфис генпрокурора

Дословно: "Злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации "ДНР" и двое его подчиненных.

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Еще до начала полномасштабного вторжения они добровольно вступили в ряды российских захватчиков.

Там фигуранты вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ, где после 24 февраля прошлого года участвовали в боевых действиях на южном фронте".

Детали: Во время захвата части Николаевской области командира вражеского полка назначили "военным комендантом" в одном из поселков Баштанского района.

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По его приказу оккупанты похищали местных жителей и применяли к ним многочисленные пытки.

Злоумышленники незаконно задержали четырех жителей поселка, среди которых были бывшие военнослужащие ВСУ.

Затем оккупанты по указанию своего командира закрыли пострадавших в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху.

Прокуратура сообщает, что во время незаконного содержания гражданских систематически избивали, при этом применяя сексуальное насилие: "Угрожали им расправой, удерживали в нечеловеческих условиях - в холодном подсобном помещении и погребе без доступа к свежему воздуху, еде, воде и в антисанитарных условиях".

В застенках людей жестоко избивали и длительное время удерживали в антисанитарных условиях, без воды и пищи.

Таким образом оккупанты пытались склонить пострадавших к сотрудничеству и получить информацию о местах базирования Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи СБУ скорее всего заочно сообщили трем фигурантам о подозрении по нескольким статьям УК: ч.1 ст.111 (государственная измена); ч.7 ст.111-1 (коллаборационной деятельности); ч.2 ст. 28, ч.1 ст.438 (нарушении законов и обычаев войны).

 
 
 

Темы: Николаевская областьоккупациявойна
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