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У Латвії 9 травня затримали 26 осіб за воєнні символи агресії та феєрверки

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 12:24
У Латвії 9 травня затримали 26 осіб за воєнні символи агресії та феєрверки
Фото: Getty Images

Поліція Латвії затримала 26 осіб у зв'язку зі святкуванням 9 травня, відкрила 38 проваджень у справах про адміністративні правопорушення та чотири кримінальні провадження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Найбільшу кількість справ про адміністративні правопорушення 9 травня було порушено в Ризькому регіоні – загалом 22. Також в адміністративному порядку в Ризькому регіоні затримали 21 особу.

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Найчастішими правопорушеннями у вівторок були покладання квітів, зокрема із забороненими символами, у місцях, де раніше були демонтовані радянські пам'ятники, а також використання символів воєнної агресії, таких як георгіївські стрічки, в інших громадських місцях.

Також було порушено справи про адміністративні правопорушення за непокору законним вимогам співробітників поліції, перебування в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння та інші правопорушення.

У вівторок увечері було затримано кількох осіб, яких притягнуть до відповідальності у зв'язку з використанням піротехнічних виробів.

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За використання феєрверків, які заборонені 9 і 10 травня, загрожує штраф на суму до 350 євро для фізичних осіб і 1400 євро для юридичних осіб.

Нагадаємо, у Молдові 9 травня 180 осіб порушили заборону на публічну демонстрацію символів агресії РФ, зокрема георгіївської стрічки: серед порушників є і депутати парламенту.

В Естонії 9 травня правоохоронці виявили сліди кількох актів вандалізму, також було відкрито кілька кримінальних справ за використання ворожої символіки.

Теми: Латвія9 травня
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