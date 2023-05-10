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В Латвии 9 мая задержали 26 человек за военные символы агрессии и фейерверки

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 12:24
В Латвии 9 мая задержали 26 человек за военные символы агрессии и фейерверки
Фото: Getty Images

Полиция Латвии задержала 26 человек в связи с празднованием 9 мая, открыла 38 производств по делам об административных правонарушениях и четыре уголовных производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Наибольшее количество дел об административных правонарушениях 9 мая было возбуждено в Рижском регионе – всего 22. Также в административном порядке в Рижском регионе задержан 21 человек.

Самыми частыми правонарушениями во вторник были возложение цветов, в том числе с запрещенными символами, в местах, где ранее были демонтированы советские памятники, а также использование символов военной агрессии, таких как георгиевские ленты, в других общественных местах.

Также были возбуждены дела об административных правонарушениях за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и другие правонарушения.

Во вторник вечером были задержаны несколько человек, которые будут привлечены к ответственности в связи с использованием пиротехнических изделий.

За использование фейерверков, которые запрещены 9 и 10 мая, грозит штраф на сумму до 350 евро для физических лиц и 1400 евро для юридических лиц.

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Напомним, в Молдове 9 мая 180 человек нарушили запрет на публичную демонстрацию символов агрессии РФ, в частности георгиевской ленты: среди нарушителей есть и депутаты парламента.

В Эстонии 9 мая правоохранители выявили следы нескольких актов вандализма, также было открыто несколько уголовных дел за использование враждебной символики.

Темы: Латвия9 мая
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