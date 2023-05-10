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Кулеба: Не думайте, що це останній контрнаступ, можливо, треба готуватися до наступного

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 13:05

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не розглядати очікуваний контрнаступ українських військ як останній.

Про це міністр сказав у інтерв’ю виданню Bild, пише "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що подальший розвиток війни залежатиме від успішності найближчих наступальних дій українського війська. 

"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде", – сказав Кулеба. 

"І якщо цей контрнаступ буде успішним у звільненні наших територій, то врешті-решт ви скажете: так, він був останнім, а якщо ні, то це означає, що нам треба готуватися до наступного контрнаступу", – додав міністр.

Кулеба також прокоментував можливість переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним. За його словами, "це не те зло, з яким можна вести переговори". 

"У нас є законне рішення Ради національної безпеки, прийняте у відповідь на анексію Путіним українських територій минулого року, про те, що прямі переговори з Путіним неможливі", – сказав глава МЗС України.

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Кулеба також висловив переконання, що Німеччині слід підтримати членство України у НАТО, якщо вона хоче безпечної Європи.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в середу не приєднається до зустрічі Військового комітету НАТО навіть по відеозв’язку через складну оперативну ситуацію на полі бою.

Теми: Кулеба ДмитроконтрнаступвійнаМЗС
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