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Кулеба: Не думайте, що це останній контрнаступ, можливо, треба готуватися до наступного

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 13:05

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не розглядати очікуваний контрнаступ українських військ як останній.

Про це міністр сказав у інтерв’ю виданню Bild, пише "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що подальший розвиток війни залежатиме від успішності найближчих наступальних дій українського війська. 

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"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде", – сказав Кулеба. 

"І якщо цей контрнаступ буде успішним у звільненні наших територій, то врешті-решт ви скажете: так, він був останнім, а якщо ні, то це означає, що нам треба готуватися до наступного контрнаступу", – додав міністр.

Кулеба також прокоментував можливість переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним. За його словами, "це не те зло, з яким можна вести переговори". 

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"У нас є законне рішення Ради національної безпеки, прийняте у відповідь на анексію Путіним українських територій минулого року, про те, що прямі переговори з Путіним неможливі", – сказав глава МЗС України.

Кулеба також висловив переконання, що Німеччині слід підтримати членство України у НАТО, якщо вона хоче безпечної Європи.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в середу не приєднається до зустрічі Військового комітету НАТО навіть по відеозв’язку через складну оперативну ситуацію на полі бою.

Теми: Кулеба ДмитроконтрнаступвійнаМЗС
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