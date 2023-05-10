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Кулеба: Не думайте, что это последнее контрнаступление, возможно, надо готовиться к следующему

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 13:05

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление украинских войск как последнее.

Об этом министр сказал в интервью изданию Bild, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что дальнейшее развитие войны будет зависеть от успешности ближайших наступательных действий украинской армии.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него получится", – сказал Кулеба. 

"И если это контрнаступление будет успешным в освобождении наших территорий, то в конце концов вы скажете: да, оно было последним, а если нет, то это означает, что нам надо готовиться к следующему контрнаступлению", – добавил министр.

Кулеба также прокомментировал возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, "это не то зло, с которым можно вести переговоры".

"У нас есть законное решение Совета национальной безопасности, принятое в ответ на аннексию Путиным украинских территорий в прошлом году, о том, что прямые переговоры с Путиным невозможны", – сказал глава МИД Украины.

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Кулеба также выразил убеждение, что Германии следует поддержать членство Украины в НАТО, если она хочет безопасной Европы.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду не присоединится к встрече Военного комитета НАТО даже по видеосвязи из-за сложной оперативной ситуации на поле боя.

Темы: Кулеба ДмитрийконтрнаступлениевойнаМИД
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