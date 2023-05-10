Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії - окрім тривалого перебування

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 13:16

Росія з 15 травня скасовує візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування для роботи та навчання. 

Як повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда", відповідний наказ президента РФ вже опублікований.

Згідно з текстом, з 15 травня 2023 року громадяни можуть в’їздити до Росії без оформлення віз, на підставі чинних документів, що посвідчують особу.

Реклама:

Виняток залишається для тих, хто їде "з метою провадження трудової діяльності або на термін понад 90 днів, у тому числі з метою навчання". 

Нагадаємо, у Грузії немає візового режиму для громадян Росії. Переважна більшість громадян вважають, що безвіз для росіян потрібно скасувати

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяГрузіявізикордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: