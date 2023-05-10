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Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії - окрім тривалого перебування

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 13:16

Росія з 15 травня скасовує візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування для роботи та навчання. 

Як повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда", відповідний наказ президента РФ вже опублікований.

Згідно з текстом, з 15 травня 2023 року громадяни можуть в’їздити до Росії без оформлення віз, на підставі чинних документів, що посвідчують особу.

Виняток залишається для тих, хто їде "з метою провадження трудової діяльності або на термін понад 90 днів, у тому числі з метою навчання". 

Нагадаємо, у Грузії немає візового режиму для громадян Росії. Переважна більшість громадян вважають, що безвіз для росіян потрібно скасувати

Теми: РосіяГрузіявізикордон
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