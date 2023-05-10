Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії - окрім тривалого перебування

Росія з 15 травня скасовує візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування для роботи та навчання.

Як повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда", відповідний наказ президента РФ вже опублікований.

Згідно з текстом, з 15 травня 2023 року громадяни можуть в’їздити до Росії без оформлення віз, на підставі чинних документів, що посвідчують особу.

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Виняток залишається для тих, хто їде "з метою провадження трудової діяльності або на термін понад 90 днів, у тому числі з метою навчання".

Нагадаємо, у Грузії немає візового режиму для громадян Росії. Переважна більшість громадян вважають, що безвіз для росіян потрібно скасувати.