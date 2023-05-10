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Россия отменила визовый режим для граждан Грузии – кроме длительного пребывания

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 13:16

Россия с 15 мая отменяет визовый режим для граждан Грузии, кроме длительного пребывания для работы и учебы.

Как сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда", соответствующий приказ президента РФ уже опубликован.

Согласно тексту, с 15 мая 2023 года граждане могут въезжать в Россию без оформления виз, на основании действующих документов, удостоверяющих личность.

Исключение остается для тех, кто едет "с целью осуществления трудовой деятельности или на срок более 90 дней, в том числе с целью обучения".

Напомним, в Грузии нет визового режима для граждан России. Подавляющее большинство граждан считают, что безвиз для россиян нужно отменить.

Темы: РосcияГрузиявизыграница
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