Знайдені в Польщі уламки ракети виявились російськими - ЗМІ

Перші висновки Технічного інституту Повітряних сил Польщі вказують на те, що уламки ракети, знайдені поблизу міста Бидгоща – від російської Х-55.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RMF FM.

Інституту ВПС робить експертний висновок щодо знайдених уламків ракети для прокуратури Польщі. Справа набула розголосу наприкінці квітня, коли залишки кількаметрової ракети знайшов у лісі випадковий свідок.

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Згідно з висновками, крилата ракета Х-55, найімовірніше, потрапила в Польщу через східний кордон.

Це виключає версію, яка з'явилася невдовзі після знахідки уламків, про те, що під Бидгощем знайшли ракету, випущену з польського полігону, наприклад, під час навчань або випробувань систем протиповітряної оборони. Польська армія не має таких ракет на озброєнні.

Якщо висновок офіційно підтвердиться, це означатиме, що ракета була випущена з російського літака.

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У середині грудня минулого року росіяни здійснили масований обстріл української території. Серед іншого, вони використовували для атаки літаки, що базуються в Білорусі.

Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО були підняті в повітря бойові літаки НАТО. Під час цих операцій на радарах польських служб з'явився об'єкт, який залетів на територію Польщі з території Білорусі.

Польські служби відстежували об'єкт, але втратили його з поля зору поблизу Бидгоща. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де пізніше були знайдені залишки ракети.

Джерела, опитані журналістами, стверджують, що пошуки проводилися незабаром після грудневого інциденту, але були припинені після невдалих спроб, серед іншого, через складні погодні умови. У той час через Польщу проходив фронт з потужними хуртовинами.

Нагадаємо, польська влада поки офіційно підтвердила лише факт знахідки "військово-повітряного об’єкта", додаткових коментарів від польських посадовців не надходило.