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Найденные в Польше обломки ракеты оказались российскими - СМИ

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 13:36
Найденные в Польше обломки ракеты оказались российскими - СМИ
Обломок российской ракеты Х-55, Фото иллюстративное из Telegram руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова

Первые выводы Технического института Воздушных сил Польши указывают на то, что обломки ракеты, найденные вблизи города Быдгощ – от российской Х-55.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет RMF FM.

Институт ВВС делает экспертное заключение по найденным обломкам ракеты для прокуратуры Польши. Дело получило огласку в конце апреля, когда остатки многометровой ракеты нашел в лесу случайный свидетель.

Согласно выводам, крылатая ракета Х-55, скорее всего, попала в Польшу через восточную границу.

Это исключает версию, которая появилась вскоре после находки обломков, о том, что под Быдгощем нашли ракету, выпущенную с польского полигона, например, во время учений или испытаний систем противовоздушной обороны. Польская армия не имеет таких ракет на вооружении.

Если вывод официально подтвердится, это будет означать, что ракета была выпущена с российского самолета.

В середине декабря прошлого года россияне осуществили массированный обстрел украинской территории. Среди прочего, они использовали для атаки самолеты, базирующиеся в Беларуси.

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Из-за появления многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО были подняты в воздух боевые самолеты НАТО. Во время этих операций на радарах польских служб появился объект, который залетел на территорию Польши с территории Беларуси.

Польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду вблизи Быдгоща. Это произошло примерно в двух километрах от места, где позже были найдены остатки ракеты.

Источники, опрошенные журналистами, утверждают, что поиски проводились вскоре после декабрьского инцидента, но были прекращены после неудачных попыток, среди прочего, из-за сложных погодных условий. В то время через Польшу проходил фронт с мощными метелями.

Напомним, польские власти пока официально подтвердили лишь факт находки "военно-воздушного объекта", дополнительных комментариев от польских чиновников не поступало.

Темы: ПольшаРосcияоружие
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