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Росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла понад три роки

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 14:02

Росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року, і таким чином відкрила потенційну можливість для відновлення авіасполучення між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Интерфакс". 

На офіційному порталі правової інформації опублікували вже підписаний президентом Росії указ, що скасовує дію указу 2019 року "Про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки РФ і захисту громадян РФ від злочинних та інших протиправних дій".

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Тоді російським авіакомпаніям тимчасово заборонили здійснювати пасажирські авіарейси з території РФ на територію Грузії після подій, відомих як "ніч Гаврилова" – коли поява у парламенті російського депутата-комуніста Сергєя Гаврилова спровокувала протести й заворушення. 

Також у середу стало відомо, що РФ з 15 травня скасовує вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до Росії на нетривалий час.

Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У правлячій партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко розкритикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти і співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України. 

ВІДЕО ДНЯ

У ЄС і США застерегли грузинську владу від відновлення авіасполучення з Росією. 

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди" з поясненнями на цю тему. 

Теми: РосіяГрузіяавіатранспорт
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