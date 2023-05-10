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Россия отменила запрет на авиарейсы в Грузию, действовавший более трех лет

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 14:02

Россия отменила запрет на авиарейсы в Грузию, действовавший с 2019 года, и таким образом открыла потенциальную возможность для восстановления авиасообщения между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

На официальном портале правовой информации опубликовали уже подписанный президентом России указ, отменяющий действие указа 2019 года "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".

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Тогда российским авиакомпаниям временно запретили осуществлять пассажирские авиарейсы с территории РФ на территорию Грузии после событий, известных как "ночь Гаврилова" – когда появление в парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова спровоцировало протесты и беспорядки.

Также в среду стало известно, что РФ с 15 мая отменяет требование виз для граждан Грузии, которые едут в Россию на непродолжительное время.

В последние месяцы от представителей РФ неоднократно звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией. В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко раскритиковала потенциальное возобновление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В ЕС и США предостерегли грузинские власти от восстановления авиасообщения с Россией.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды" с объяснениями на эту тему.

Темы: РосcияГрузияавиатранспорт
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