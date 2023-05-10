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У Сеймі Литви пропонують зрівняти агресію РФ проти України зі злочинами СРСР і нацистів

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 15:31

У Литві шість павламентаріїв Сейму пропонують оцінювати дії Росії в Україні так само, як злочини СРСР і нацистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Проєкт підготували консерватори Паулюс Саударгас, Валдас Ракутіс, Лаурінас Кащюнас, Аудронюс Ажубаліс, Арвідас Поцюс і Юстінас Урбанавічюс.

Вони пропонують додати слово "Росія" до статті Кримінального кодексу Литви, яка передбачає відповідальність за публічне схвалення міжнародних злочинів, злочинів СРСР або нацистської Німеччини, за їх заперечення або грубе приниження.

"Мета законопроєкту – передбачити кримінальну відповідальність та інші заходи, пов'язані із застосуванням кримінального процесу, до осіб, які публічно підтримують або заперечують чи грубо принижують (...) агресію, скоєну Росією проти Республіки Україна, окупацію її території (зокрема Криму)", – ідеться в пояснювальній записці проєкту.

Наразі публічне схвалення міжнародних злочинів, злочинів СРСР або нацистської Німеччини, їхнє заперечення або грубе приниження карається штрафом, обмеженням волі, арештом або позбавленням волі на строк до двох років.

"Хоча здійснена Росією агресія та окупація суверенної території України від 24 лютого 2022 року не є прямим злочином проти Литовської Республіки або її жителів, наслідки цієї події для національної безпеки країни очевидні", – зазначають автори проєкту.

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Раніше Литва вирішила приєднатись до створюваного членами Ради Європи реєстру з відшкодування збитків, заподіяних повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Теми: ЛитваРосіявійнаСРСР
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