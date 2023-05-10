В Сейме Литвы предлагают уравнять агрессию РФ против Украины с преступлениями СССР и нацистов

В Литве шесть павламентариев Сейма предлагают оценивать действия России в Украине так же, как преступления СССР и нацистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Проект подготовили консерваторы Паулюс Саударгас, Валдас Ракутис, Лауринас Кащюнас, Аудронюс Ажубалис, Арвидас Поцюс и Юстинас Урбанавичюс.

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Они предлагают добавить слово "Россия" в статью Уголовного кодекса Литвы, которая предусматривает ответственность за публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, за их отрицание или грубое унижение.

"Цель законопроекта – предусмотреть уголовную ответственность и иные меры, связанные с применением уголовного процесса, к лицам, которые публично поддерживают или отрицают либо грубо принижают (...) агрессию, совершенную Россией против Республики Украина, оккупацию ее территории (в том числе Крыма)", – говорится в пояснительной записке проекта.

Сейчас публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицание или грубое унижение наказывается штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до двух лет.

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"Хотя осуществленная Россией агрессия и оккупация суверенной территории Украины с 24 февраля 2022 года не являются прямым преступлением против Литовской Республики или ее жителей, последствия этого события для национальной безопасности страны очевидны", – отмечают авторы проекта.

Ранее Литва решила присоединиться к создаваемому членами Совета Европы реестру по возмещению ущерба, причиненного полномасштабным вторжением России в Украину.