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Батько з сином продавали зброю через Інтернет по всій Україні – поліція

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 16:27
Батько з сином продавали зброю через Інтернет по всій Україні – поліція
фото поліції

Правоохоронці Харківщини викрили нелегальну схему реалізації зброї та боєприпасів, яку налагодили батько із сином: всього під підозрою – шість осіб.

Джерело: Нацполіція, прокуратура Харківщини

Деталі: Правоохоронці встановили, що організував незаконний "бізнес" 47-річний чоловік, а його найближчими помічниками були 28-річний син і двоє знайомих.  

При цьому встановлено, що вони зберігали зброю не лише вдома, а й облаштували склад на обійсті сусідів, які вже давно не живуть у будинку.

 

Крім того, поліцейські встановили інші злочинні зв’язки фігурантів: ще двоє зловмисників купували зброю в організаторів і готували її для подальшого перепродажу.

Поліцейські задокументували, що чоловіки реалізували великокаліберний кулемет, понад півтори тисячі патронів, автомати  АКМС-74, протитанкові та підствольний гранатомети, гранати Ф-1.

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Під час санкціонованих обшуків у Дніпропетровській, Київській областях, місті Києві та Полтаві (загалом понад 30 санкціонованих обшуків) за місцями мешкання зловмисників, у їхніх автомобілях та гаражах правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів: ручний протитанковий вогнемет, кулемети, автоматичну зброю, гранатомети, гвинтівки з оптичним прицілом, гранати, ножі, рушниці, ножі, тисячі патронів,  комплектуючі до зброї, а також гроші, здобуті злочинним шляхом.

Усіх фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті ККУ передбачає покарання – до семи років позбавлення волі. Після проведення всіх необхідних слідчих заходів можлива додаткова кваліфікація їхніх дій, додають у поліції.

П’ятьом підозрюваним суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще один їхній спільник перебуватиме під домашнім арештом.

 

Теми: криміналзброяполіціяХарківська область
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