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Отец с сыном продавали оружие через Интернет по всей Украине – полиция

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 16:27
Отец с сыном продавали оружие через Интернет по всей Украине – полиция
фото полиции

Правоохранители Харьковщины разоблачили нелегальную схему реализации оружия и боеприпасов, которую наладили отец с сыном: всего под подозрением - шесть человек.

Источник: Нацполиция, прокуратура Харьковщины

Детали: Правоохранители установили, что организовал незаконный "бизнес" 47-летний мужчина, а его ближайшими помощниками были 28-летний сын и двое знакомых.

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При этом установлено, что они хранили оружие не только дома, но и обустроили склад во дворе соседей, которые уже давно не живут в доме.

 

Кроме того, полицейские установили другие преступные связи фигурантов: еще двое злоумышленников покупали оружие у организаторов и готовили его для дальнейшей перепродажи.

Полицейские задокументировали, что мужчины реализовали крупнокалиберный пулемет, более полутора тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольный гранатометы, гранаты Ф-1.

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Во время санкционированных обысков в Днепропетровской, Киевской областях, городе Киеве и Полтаве (в целом более 30 санкционированных обысков) по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и гаражах правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов: ручной противотанковый огнемет, пулеметы, автоматическое оружие, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, гранаты, ножи, ружья, ножи, тысячи патронов, комплектующие к оружию, а также деньги, добытые преступным путем.

Всех фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи УК предусматривает наказание - до семи лет лишения свободы. После проведения всех необходимых следственных мероприятий возможна дополнительная квалификация их действий, добавляют в полиции.

Пятерым подозреваемым суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей, еще один их сообщник будет находиться под домашним арестом.

 

Темы: криминалоружиеполицияХарьковская область
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