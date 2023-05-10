Повінь у Конго: понад 400 людей загинули, 5500 зникли безвісти

Внаслідок повені на сході Демократичної Республіки Конго загинули понад 400 людей, понад 5500 людей вважаються зниклими безвісти, понад 8000 – потребують допомоги.

Джерело: Reuters

Деталі: Повінь сталася у віддаленому гірському районі провінції Південне Ківу п'ять днів тому. Reuters називає це найсмертоноснішою природньою катастрофою в новітній історії Конго. Агентство повідомляє, що валунами завалені цілі квартали, а з-під землі доноситься сморід мертвих тіл. Безпритульні рятуються у нечисленних громадських будівлях із поганими санітарними умовами.

Червоний Хрест вважає, що понад 8 000 людей потребують допомоги. Надання допомоги гальмується через брак доступу та ресурсів.

"Ми не в змозі впоратися з такою кількістю тіл так терміново, як це необхідно. Ми шукаємо тіла лопатами, руками", – сказав Джон Кашинзве Кібекенге, речник Червоного Хреста в провінції Південне Ківу.

За словами місцевого чиновника Томаса Бакенги Зірімвабагабо, понад 5500 людей залишаються зниклими безвісти.