Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повінь у Конго: понад 400 людей загинули, 5500 зникли безвісти

Тетяна ЛозовенкоСереда, 10 травня 2023, 16:57
Повінь у Конго: понад 400 людей загинули, 5500 зникли безвісти
фото reuters

Внаслідок повені на сході Демократичної Республіки Конго загинули понад 400 людей, понад 5500 людей вважаються зниклими безвісти, понад 8000 – потребують допомоги. 

Джерело: Reuters

Деталі: Повінь сталася у віддаленому гірському районі провінції Південне Ківу п'ять днів тому. Reuters називає це найсмертоноснішою природньою катастрофою в новітній історії Конго. Агентство повідомляє, що валунами завалені цілі квартали, а з-під землі доноситься сморід мертвих тіл. Безпритульні рятуються у нечисленних громадських будівлях із поганими санітарними умовами.

Червоний Хрест вважає, що понад 8 000 людей потребують допомоги. Надання допомоги гальмується через брак доступу та ресурсів.

"Ми не в змозі впоратися з такою кількістю тіл так терміново, як це необхідно. Ми шукаємо тіла лопатами, руками", – сказав Джон Кашинзве Кібекенге, речник Червоного Хреста в провінції Південне Ківу.

За словами місцевого чиновника Томаса Бакенги Зірімвабагабо, понад 5500 людей залишаються зниклими безвісти. 

 
 
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Африкакатастрофиводапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Африка
Південна Африка передумала виходити з МКС, який видав ордер на арешт Путіна
У ПАР хочуть вийти з Міжнародного кримінального суду після ордера на арешт Путіна
Компанія Дубілета залучила 20 мільйонів доларів інвестицій
Останні новини
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Це робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
10:54
відеоПолярники показали пташеня головного хижака Антарктиди
Усі новини...
Реклама: