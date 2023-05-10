Наводнение в Конго: более 400 человек погибли, 5500 пропали без вести

В результате наводнения на востоке Демократической Республики Конго погибли более 400 человек, более 5500 человек считаются пропавшими без вести, более 8000 – нуждаются в помощи.

Источник: Reuters

Детали: Наводнение произошло в отдаленном горном районе провинции Южное Киву пять дней назад. Reuters называет это самой смертоносной природной катастрофой в новейшей истории Конго. Агентство сообщает, что валунами завалены целые кварталы, а из-под земли доносится зловоние мертвых тел. Бездомные спасаются в немногочисленных общественных зданиях с плохими санитарными условиями.

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Красный Крест считает, что более 8 000 человек нуждаются в помощи. Оказание помощи тормозится из-за нехватки доступа и ресурсов.

"Мы не в состоянии справиться с таким количеством тел так срочно, как это необходимо. Мы ищем тела лопатами, руками", - сказал Джон Кашинзве Кибекенге, представитель Красного Креста в провинции Южное Киву.

По словам местного чиновника Томаса Бакенги Зиримвабагабо, более 5500 человек остаются пропавшими без вести.