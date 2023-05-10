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У Варшаві на пляжі побилися українці з поляками: є травмовані - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 17:22
У Варшаві на пляжі побилися українці з поляками: є травмовані - ЗМІ
Фото: Getty Images

На одному з пляжів польської столиці Варшави сталася бійка між поляками і українцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Super Express.

Бійка відбулась близько 13:00 у вівторок, 9 травня, на пляжі Понятівка у Варшаві.

За неофіційною інформацією, у сутичці брали участь дві групи — поляків та українців. Обставини та все, що пов’язано з цією подією, з’ясує поліція.

"Ми отримали інформацію про непорозуміння між двома групами людей. Усі вони були в стані алкогольного сп’яніння. Зараз з'ясовуємо обставини і все, що пов’язано з цією подією", — сказала пресофіцерка коменданта VII округу варшавської поліції Йоанна Венгжиняк.

Як розповіли очевидці, одна людина отримала два ножових поранення. Потерпілого з двома колото-різаними пораненнями та ще двох людей із незначними травмами обличчя та тіла доставили до лікарні.

Всього поліція затримала п'ятьох осіб.

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Раніше повідомлялося, що депутати Верховної Ради України на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі спробували зірвати виступ російської делегації. Після цього у кулуарах заходу виникла бійка за участю українського депутата Олександра Маріковського та секретаря делегації РФ Валерія Ставицького через український прапор.

Теми: ПольщаУкраїнанадзвичайна подія
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