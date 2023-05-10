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В Варшаве на пляже подрались украинцы с поляками: есть травмированные – СМИ

"Европейская правда"Среда, 10 мая 2023, 17:22
В Варшаве на пляже подрались украинцы с поляками: есть травмированные – СМИ
Фото: Getty Images

На одном из пляжей польской столицы Варшавы произошла драка между поляками и украинцами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Super Express.

Драка произошла около 13:00 во вторник, 9 мая, на пляже Понятовка в Варшаве.

По неофициальной информации, в драке участвовали две группы – поляков и украинцев. Обстоятельства и все, что связано с этим событием, выясняет полиция.

"Мы получили информацию о недоразумении между двумя группами людей. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас выясняем обстоятельства и все, что связано с этим событием", – сказала пресс-офицер коменданта VII округа варшавской полиции Йоанна Венгжиняк.

Как рассказали очевидцы, один человек получил два ножевых ранения. Пострадавшего с двумя колото-резаными ранениями и еще двух человек с незначительными травмами лица и тела доставили в больницу.

Всего полиция задержала пять человек.

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Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре попытались сорвать выступление российской делегации. После этого в кулуарах мероприятия возникла драка с участием украинского депутата Александра Мариковского и секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого из-за украинского флага.

Темы: ПольшаУкраиначрезвычайное происшествие
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