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Успіхи та втрати Путіна в Україні впливають на оцінки Китаю щодо Тайваню - Столтенберг

"Європейська правда"Середа, 10 травня 2023, 18:05

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що вторгнення Росії в Україну впливає на розрахунки Китаю щодо можливості вторгнення на Тайвань.

Про це він заявив у коментарі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", – сказав Столтенберг.

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За словами генсека НАТО, "безпека має глобальний характер".

Як відомо, США та його союзники все більше занепокоєні темпами військової модернізації Китаю і вважають, що китайська влада хоче до 2027 року мати сили, здатні вторгнутися на Тайвань. Джо Байден раніше заявляв, що збройні сили Сполучених Штатів захищатимуть Тайвань у разі вторгнення КНР.

Теми: КитайСШАУкраїнаТайвань
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