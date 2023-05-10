Успехи и потери Путина в Украине влияют на оценки Китая по Тайваню – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вторжение России в Украину влияет на расчеты Китая о возможности вторжения на Тайвань.

Об этом он заявил в комментарии CNN, сообщает "Европейская правда".

"То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы", – сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, "безопасность имеет глобальный характер".

"Пекин внимательно следит за тем, что происходит в Украине, за ценой, которую платит президент Путин, а также потенциальными выгодами. Поэтому то, что происходит в Украине, на самом деле имеет значение для расчетов Китая относительно, например, Тайваня", – подчеркнул Столтенберг.

Как известно, США и его союзники все больше обеспокоены темпами военной модернизации Китая и считают, что китайские власти хотят к 2027 году иметь силы, способные вторгнуться на Тайвань. Джо Байден ранее заявлял, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае вторжения КНР.